Maturità 2026: ad Agropoli torna la “Serata dei Maturandi”, il Vescovo Calvosa incontra gli studenti

Si avvicina la Maturità 2026, al via il prossimo 18 giugno con la prima prova scritta di italiano. Per l’occasione, la Diocesi di Vallo della Lucania – attraverso gli uffici di Pastorale giovanile e vocazionale, insieme al Progetto Policoro – ha promosso un appuntamento di incontro, meditazione e divertimento con i maturandi, pensato per accompagnarli in questo importante momento di passaggio.

Il programma della serata ad Agropoli

Martedì 16 giugno si svolgerà ad Agropoli, presso il parco pubblico “Liborio Bonifacio”, la tradizionale “Serata dei Maturandi”. La festa avrà inizio alle ore 19:30 con il saluto del Vescovo, Mons. Vincenzo Calvosa. A seguire si terrà il “Rito di Passaggio”, curato da Don Aniello Panzariello e dal team della pastorale giovanile, insieme a un breve momento di riflessione tenuto da Don Carlo Pisani. La serata proseguirà poi all’insegna dello svago con il DJ-Set di Ludovica Stabile.

Tra riflessione e svago prima degli scritti

Un’ultima serata di condivisione e leggerezza prima di concentrarsi sulle prove scritte, che si svolgeranno mercoledì 17 e giovedì 18 giugno. “La vera vigilia del mercoledì è bene infatti che sia dedicata al riposo, per arrivare carichi e convinti a vivere al meglio questa tappa importante della propria vita”, aggiungono dalla Diocesi vallese.