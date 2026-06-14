Attualità

Maturità 2026: ad Agropoli torna la “Serata dei Maturandi”, il Vescovo Calvosa incontra gli studenti

Torna la tradizionale "Serata dei Maturandi" della Diocesi di Vallo della Lucania: ad Agropoli un momento di riflessione, rito di passaggio e musica prima degli esami.

Antonio Pagano
Studenti

Si avvicina la Maturità 2026, al via il prossimo 18 giugno con la prima prova scritta di italiano. Per l’occasione, la Diocesi di Vallo della Lucania – attraverso gli uffici di Pastorale giovanile e vocazionale, insieme al Progetto Policoro – ha promosso un appuntamento di incontro, meditazione e divertimento con i maturandi, pensato per accompagnarli in questo importante momento di passaggio.

Il programma della serata ad Agropoli

Martedì 16 giugno si svolgerà ad Agropoli, presso il parco pubblico “Liborio Bonifacio”, la tradizionale “Serata dei Maturandi”. La festa avrà inizio alle ore 19:30 con il saluto del Vescovo, Mons. Vincenzo Calvosa. A seguire si terrà il “Rito di Passaggio”, curato da Don Aniello Panzariello e dal team della pastorale giovanile, insieme a un breve momento di riflessione tenuto da Don Carlo Pisani. La serata proseguirà poi all’insegna dello svago con il DJ-Set di Ludovica Stabile.

Tra riflessione e svago prima degli scritti

Un’ultima serata di condivisione e leggerezza prima di concentrarsi sulle prove scritte, che si svolgeranno mercoledì 17 e giovedì 18 giugno. “La vera vigilia del mercoledì è bene infatti che sia dedicata al riposo, per arrivare carichi e convinti a vivere al meglio questa tappa importante della propria vita”, aggiungono dalla Diocesi vallese.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.