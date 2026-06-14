Cronaca

Sassano, Carabiniere investito da un’auto che non si ferma all’alt: fermato il conducente

Il conducente avrebbe ignorato l’ordine di arrestarsi impartito dai militari e si è dato alla fuga a bordo del proprio veicolo

Erminio Cioffi
Polizia stradale

Questa mattina a Sassano un uomo non si è fermato all’alt dei Carabinieri e ha tentato di sottrarsi al controllo, dando il via a un inseguimento terminato nella frazione di Silla.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe ignorato l’ordine di arrestarsi impartito dai militari e si è dato alla fuga a bordo del proprio veicolo.

Fermato il conducente

Uno dei carabinieri sarebbe stato investito dal veicolo in fuga. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. L’uomo alla guida è stato fermato dai militari dell’Arma.

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