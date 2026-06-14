Cilento

Castellabate, incidente sulla Via del Mare: 24 ore prima un altro frontale nello stesso punto

Due violenti scontri stradali in poche ore a Castellabate, presso lo svincolo per Santa Maria. Sul posto Carabinieri e soccorsi. Tutti i dettagli.

Manuel Chiariello

Due incidenti stradali nel giro di poche ore l’uno dall’altro, e nello stesso medesimo svincolo sulla Via del Mare, nel Comune di Castellabate. Dopo il sinistro registrato ieri, con un ragazzo trasferito in ospedale, questa sera si è verificato un nuovo scontro frontale all’ingresso sud della frazione di Santa Maria. Ad essere coinvolte sono state due vetture: un’Audi A1 e una Renault Twingo.

La dinamica del violento impatto a Santa Maria

Ancora da definire con esattezza la dinamica del sinistro, con le due auto che si sono scontrate in un violento frontale, per fortuna senza particolari conseguenze per gli occupanti.

Sul posto è stato necessario l’intervento immediato dell’ambulanza del Soccorso Valcalore, che ha prestato tutte le prime cure del caso.

I soccorsi e i rilievi dei Carabinieri

Presenti sul luogo dell’impatto anche i Carabinieri della stazione di Agropoli, impegnati a deviare il traffico veicolare e a effettuare le indagini utili a ricostruire quanto accaduto.

Al Soccorso Stradale Rega, invece, è stato affidato il compito di rimuovere i veicoli notevolmente danneggiati e di ripristinare la pulizia della carreggiata per mettere in sicurezza la viabilità.

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