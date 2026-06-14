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L’Atletica Agropoli vola a Cosenza: sesto posto nei Campionati di Serie B

La squadra ha conquistato un prestigioso sesto posto in classifica, totalizzando 12.767 punti al termine delle gare

Alessandro Pippa

Ottima prestazione per l’Atletica Agropoli ai Campionati di Serie B disputati a Cosenza. La squadra ha conquistato un prestigioso sesto posto in classifica, totalizzando 12.767 punti al termine delle gare.

Crescita e determinazione: i dettagli del successo

Un risultato di grande valore che conferma la crescita del gruppo e la qualità del lavoro svolto durante la stagione. Le atlete hanno saputo esprimersi al meglio in tutte le discipline, contribuendo con determinazione e spirito di squadra al raggiungimento dell’obiettivo.

Il giusto premio ai sacrifici della stagione

Il sesto posto ottenuto rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno, la costanza e la passione di atlete e allenatori, protagonisti di una stagione ricca di sacrifici e soddisfazioni.

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