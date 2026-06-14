Disavventura sull’A2: dimenticano la figlia di 10 anni in autogrill, salvata dalla Polizia

Momenti di forte apprensione lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove una bambina di 10 anni è stata accidentalmente lasciata in un’area di servizio da una famiglia in viaggio verso la Calabria.

La sosta a Sala Consilina e la partenza shock

L’episodio è avvenuto durante una sosta per il rifornimento nei pressi di Sala Consilina, in direzione sud. Al momento della ripartenza, i genitori non si sarebbero accorti che la piccola era scesa dall’auto.

Solo dopo alcuni chilometri la famiglia ha realizzato l’assenza della figlia e, impossibilitata a invertire subito la marcia, ha contattato la Polizia Stradale di Sala Consilina per chiedere aiuto.

Il tempestivo intervento della Polizia Stradale

Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno raggiunto l’area di servizio, dove la bambina era già in sicurezza grazie anche alla collaborazione delle persone presenti sul posto.

Poco dopo la minore è stata riaffidata ai genitori, che nel frattempo erano riusciti a tornare indietro dopo aver raggiunto lo svincolo di Padula.

Una vicenda a lieto fine

L’episodio si è concluso senza conseguenze, con un grande spavento ma anche con un lieto fine, grazie alla tempestività dei soccorsi e all’attenzione degli automobilisti presenti.