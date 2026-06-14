Cronaca

Disavventura sull’A2: dimenticano la figlia di 10 anni in autogrill, salvata dalla Polizia

Paura sull'Autostrada del Mediterraneo nei pressi di Sala Consilina: una famiglia si rimette in viaggio dimenticando la figlia di 10 anni nell'area di servizio. L'intervento della Polizia Stradale evita il peggio.

Erminio Cioffi
Polizia stradale

Momenti di forte apprensione lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove una bambina di 10 anni è stata accidentalmente lasciata in un’area di servizio da una famiglia in viaggio verso la Calabria.

La sosta a Sala Consilina e la partenza shock

L’episodio è avvenuto durante una sosta per il rifornimento nei pressi di Sala Consilina, in direzione sud. Al momento della ripartenza, i genitori non si sarebbero accorti che la piccola era scesa dall’auto.

Solo dopo alcuni chilometri la famiglia ha realizzato l’assenza della figlia e, impossibilitata a invertire subito la marcia, ha contattato la Polizia Stradale di Sala Consilina per chiedere aiuto.

Il tempestivo intervento della Polizia Stradale

Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno raggiunto l’area di servizio, dove la bambina era già in sicurezza grazie anche alla collaborazione delle persone presenti sul posto.

Poco dopo la minore è stata riaffidata ai genitori, che nel frattempo erano riusciti a tornare indietro dopo aver raggiunto lo svincolo di Padula.

Una vicenda a lieto fine

L’episodio si è concluso senza conseguenze, con un grande spavento ma anche con un lieto fine, grazie alla tempestività dei soccorsi e all’attenzione degli automobilisti presenti.

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