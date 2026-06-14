Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 14 giugno: oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue

Il 14 giugno è il 165° giorno del calendario gregoriano (il 166° negli anni bisestili). Mancano 200 giorni alla fine dell’anno. Scopriamo insieme gli eventi, i santi e le ricorrenze che caratterizzano la giornata di oggi.

La Giornata Mondiale del 14 Giugno

Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue (World Blood Donor Day). Istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la data è stata scelta per rendere omaggio a Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e premio Nobel. Questa giornata serve a sensibilizzare sull’importanza della donazione volontaria e gratuita, un gesto vitale che salva milioni di vite ogni anno in tutto il mondo.

Il Santo del Giorno

Oggi la Chiesa Cattolica commemora San Eliseo Profeta. Personaggio dell’Antico Testamento e discepolo del profeta Elia, visse nel IX secolo a.C. È ricordato per i numerosi miracoli compiuti, per il suo forte zelo spirituale e per aver guidato il popolo d’Israele nei momenti di smarrimento. Viene venerato come santo sia dalla tradizione cristiana che da quella ebraica e islamica.

San Valerio

San Rufino

Santa Rufina.

Accadde Oggi: i fatti storici più importanti

Il 14 giugno ha segnato importanti tappe scientifiche, politiche e culturali:

1777 – Nasce la bandiera americana: Il Congresso Continentale adotta ufficialmente la Stars and Stripes (Stelle e Strisce) come bandiera degli Stati Uniti d’America. Oggi negli USA si festeggia il Flag Day.

Il Congresso Continentale adotta ufficialmente la Stars and Stripes (Stelle e Strisce) come bandiera degli Stati Uniti d’America. Oggi negli USA si festeggia il Flag Day. 1834 – Brevettata la carta vetrata: Negli Stati Uniti, Isaac Fischer Jr. ottiene il brevetto per l’invenzione della carta abrasiva, rivoluzionando i lavori di artigianato e falegnameria.

Negli Stati Uniti, Isaac Fischer Jr. ottiene il brevetto per l’invenzione della carta abrasiva, rivoluzionando i lavori di artigianato e falegnameria. 1951 – Entra in funzione l’UNIVAC I: Viene presentato il primo computer commerciale della storia, installato presso l’Ufficio del Censimento degli Stati Uniti. Era un colosso monumentale che segnò l’inizio dell’era dell’informatica di massa.

Viene presentato il primo computer commerciale della storia, installato presso l’Ufficio del Censimento degli Stati Uniti. Era un colosso monumentale che segnò l’inizio dell’era dell’informatica di massa. 1985 – Nascono gli Accordi di Schengen: Belgio, Francia, Germania Ovest, Lussemburgo e Paesi Bassi firmano lo storico trattato che prevede la progressiva eliminazione dei controlli alle frontiere comuni, ponendo le basi per la libera circolazione in Europa.

Nati e Morti del 14 Giugno

Nati oggi celebri:

Ernesto “Che” Guevara (1928) – Rivoluzionario, medico, scrittore e politico argentino, figura simbolo dei movimenti di sinistra del XX secolo.

(1928) – Rivoluzionario, medico, scrittore e politico argentino, figura simbolo dei movimenti di sinistra del XX secolo. Donald Trump (1946) – Imprenditore, personaggio televisivo e politico statunitense, eletto 45° e successivamente 47° Presidente degli Stati Uniti d’America.

(1946) – Imprenditore, personaggio televisivo e politico statunitense, eletto 45° e successivamente 47° Presidente degli Stati Uniti d’America. Gianna Nannini (1954) – Iconica cantautrice e musicista italiana, una delle voci rock più graffianti e amate della nostra musica.

(1954) – Iconica cantautrice e musicista italiana, una delle voci rock più graffianti e amate della nostra musica. Paolo Bonolis (1961) – Popolarissimo e stimato conduttore televisivo e autore italiano.

Se ne sono andati oggi:

Max Weber (1920) – Economista, sociologo e filosofo tedesco, considerato uno dei padri fondatori della sociologia moderna.

(1920) – Economista, sociologo e filosofo tedesco, considerato uno dei padri fondatori della sociologia moderna. Jorge Luis Borges (1986) – Straordinario scrittore, poeta e saggista argentino, tra i più influenti della letteratura mondiale.

(1986) – Straordinario scrittore, poeta e saggista argentino, tra i più influenti della letteratura mondiale. Giacomo Leopardi (1837) – Uno dei più grandi poeti, filosofi e scrittori italiani di tutti i tempi, autore degli Idilli e delle Operette morali, si spegne a Napoli all’età di 38 anni.

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