Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 1 Maggio: festa del Lavoro

Il primo maggio è il 121º giorno del calendario gregoriano ed è universalmente riconosciuto come una data simbolo di lotta, diritti e rinascita primaverile. Segna il passaggio definitivo verso la stagione calda e porta con sé un carico storico legato profondamente all’evoluzione della società moderna e alla dignità dell’uomo.
Santi del giorno
In questo giorno la Chiesa Cattolica celebra San Giuseppe Lavoratore, istituito nel 1955 per dare un senso cristiano alla festa del lavoro. Si festeggiano inoltre San Pellegrino Laziosi, Sant’Amatore di Auxerre, San Riccardo di Andria e San Sigismondo re di Borgogna.
Nati il 1 maggio
- Giovanni Malagò (1959), dirigente sportivo e imprenditore italiano.
- Wes Anderson (1969), regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense.
- Salvatore Giuliano (1922), criminale italiano.
- Ayrton Senna (1960), pilota automobilistico brasiliano.
- Robbie Walsh (1968), attore e regista irlandese.
- Oliver Bierhoff (1968), dirigente sportivo ed ex calciatore tedesco.
- John Woo (1946), regista e produttore cinematografico cinese.
- Leo Sowerby (1895), compositore e organista statunitense.
Morti il 1 maggio
- Ayrton Senna (1994), pilota automobilistico brasiliano, deceduto durante il Gran Premio di San Marino.
- Arcadi Volodos (2011), pianista russo.
- Antonín Dvořák (1904), compositore ceco.
- Joseph Goebbels (1945), politico e giornalista tedesco.
- Popeye Jones (1988), cestista statunitense.
- Magda Goebbels (1945), moglie di Joseph Goebbels.
Eventi principali
Nel 1886 inizia a Chicago lo sciopero generale che porterà alla rivendicazione delle otto ore lavorative, evento all’origine della Festa dei Lavoratori. Nel 1840 nel Regno Unito viene emesso il Penny Black, il primo francobollo adesivo al mondo. Nel 1931 a New York viene inaugurato l’Empire State Building, che all’epoca era l’edificio più alto del mondo. Nel 1994, durante il Gran Premio di San Marino a Imola, perde la vita il campione di Formula 1 Ayrton Senna in un tragico incidente alla curva del Tamburello. Nel 2004 avviene il più grande allargamento nella storia dell’Unione Europea con l’ingresso di dieci nuovi stati membri. Nel 2011 viene annunciata la morte di Osama bin Laden durante un’operazione dei Navy SEAL a Abbottabad, in Pakistan. Nel 2015 viene ufficialmente inaugurata a Milano l’Esposizione Universale Expo 2015 dedicata al tema del nutrimento del pianeta.
Giornata mondiale
Il 1 maggio si celebra la Festa del Lavoro, conosciuta anche come Festa Internazionale dei Lavoratori, volta a commemorare le lotte per i diritti degli operai e il raggiungimento di condizioni di lavoro dignitose.
Curiosità e citazione
Chi nasce il primo maggio è spesso caratterizzato da una grande determinazione e da un forte senso del dovere, tratti tipici del segno del Toro. Molti dei nati in questa data mostrano un talento particolare per le arti visive o per la gestione metodica del potere e delle risorse. Una curiosità statistica vede questo giorno come uno dei più frequenti per le inaugurazioni di grandi opere architettoniche internazionali.
Citazione del giorno: Non potrai mai raggiungere un traguardo se non hai il coraggio di perdere di vista la riva.
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