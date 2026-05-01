Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 1 Maggio: festa del Lavoro

Il primo maggio è il 121º giorno del calendario gregoriano ed è universalmente riconosciuto come una data simbolo di lotta, diritti e rinascita primaverile. Segna il passaggio definitivo verso la stagione calda e porta con sé un carico storico legato profondamente all’evoluzione della società moderna e alla dignità dell’uomo.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa Cattolica celebra San Giuseppe Lavoratore, istituito nel 1955 per dare un senso cristiano alla festa del lavoro. Si festeggiano inoltre San Pellegrino Laziosi, Sant’Amatore di Auxerre, San Riccardo di Andria e San Sigismondo re di Borgogna.

Nati il 1 maggio

Giovanni Malagò (1959), dirigente sportivo e imprenditore italiano.

(1959), dirigente sportivo e imprenditore italiano. Wes Anderson (1969), regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense.

(1969), regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Salvatore Giuliano (1922), criminale italiano.

(1922), criminale italiano. Ayrton Senna (1960), pilota automobilistico brasiliano.

(1960), pilota automobilistico brasiliano. Robbie Walsh (1968), attore e regista irlandese.

(1968), attore e regista irlandese. Oliver Bierhoff (1968), dirigente sportivo ed ex calciatore tedesco.

(1968), dirigente sportivo ed ex calciatore tedesco. John Woo (1946), regista e produttore cinematografico cinese.

(1946), regista e produttore cinematografico cinese. Leo Sowerby (1895), compositore e organista statunitense.

Morti il 1 maggio

Ayrton Senna (1994), pilota automobilistico brasiliano, deceduto durante il Gran Premio di San Marino.

(1994), pilota automobilistico brasiliano, deceduto durante il Gran Premio di San Marino. Arcadi Volodos (2011), pianista russo.

(2011), pianista russo. Antonín Dvořák (1904), compositore ceco.

(1904), compositore ceco. Joseph Goebbels (1945), politico e giornalista tedesco.

(1945), politico e giornalista tedesco. Popeye Jones (1988), cestista statunitense.

(1988), cestista statunitense. Magda Goebbels (1945), moglie di Joseph Goebbels.

Eventi principali

Nel 1886 inizia a Chicago lo sciopero generale che porterà alla rivendicazione delle otto ore lavorative, evento all’origine della Festa dei Lavoratori. Nel 1840 nel Regno Unito viene emesso il Penny Black, il primo francobollo adesivo al mondo. Nel 1931 a New York viene inaugurato l’Empire State Building, che all’epoca era l’edificio più alto del mondo. Nel 1994, durante il Gran Premio di San Marino a Imola, perde la vita il campione di Formula 1 Ayrton Senna in un tragico incidente alla curva del Tamburello. Nel 2004 avviene il più grande allargamento nella storia dell’Unione Europea con l’ingresso di dieci nuovi stati membri. Nel 2011 viene annunciata la morte di Osama bin Laden durante un’operazione dei Navy SEAL a Abbottabad, in Pakistan. Nel 2015 viene ufficialmente inaugurata a Milano l’Esposizione Universale Expo 2015 dedicata al tema del nutrimento del pianeta.

Giornata mondiale

Il 1 maggio si celebra la Festa del Lavoro, conosciuta anche come Festa Internazionale dei Lavoratori, volta a commemorare le lotte per i diritti degli operai e il raggiungimento di condizioni di lavoro dignitose.

Curiosità e citazione

Chi nasce il primo maggio è spesso caratterizzato da una grande determinazione e da un forte senso del dovere, tratti tipici del segno del Toro. Molti dei nati in questa data mostrano un talento particolare per le arti visive o per la gestione metodica del potere e delle risorse. Una curiosità statistica vede questo giorno come uno dei più frequenti per le inaugurazioni di grandi opere architettoniche internazionali.

Citazione del giorno: Non potrai mai raggiungere un traguardo se non hai il coraggio di perdere di vista la riva.

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco