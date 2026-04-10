Buonabitacolo: prende forma il nuovo Piano Urbanistico Comunale

Si è tenuto ieri, presso la sede comunale di Buonabitacolo, un importante incontro tra l’amministrazione e i tecnici incaricati della redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del Piano di sviluppo socio-economico.

L’incontro e la novità dell’alta velocità

Un confronto operativo e concreto, nel corso del quale si stanno definendo le principali peculiarità urbanistiche del nuovo strumento di pianificazione, attualmente in fase di adozione.

L’obiettivo è chiaro: costruire un disegno organico e moderno del territorio, capace di rispondere alle esigenze della comunità e di intercettare le opportunità di crescita dei prossimi anni. Il lavoro dei tecnici, integrato con le osservazioni già pervenute, si arricchisce oggi di nuovi scenari strategici, primo fra tutti quello legato alla futura stazione dell’Alta Velocità, che sorgerà alle porte del territorio comunale.

Un’infrastruttura destinata a rappresentare un punto di svolta per l’intero comprensorio, aprendo nuove prospettive in termini di mobilità, attrattività e sviluppo economico. Proprio su queste direttrici si innesta il nuovo piano regolatore, che punta a valorizzare le potenzialità di Buonabitacolo in una visione di lungo periodo.

Il futuro

Nelle prossime settimane e nei mesi a venire, l’amministrazione comunale promuoverà una serie di incontri tematici e pubblici, con l’obiettivo di condividere con cittadini, professionisti e operatori del territorio le linee guida del piano. Un percorso partecipativo che consentirà di approfondire le scelte urbanistiche e raccogliere ulteriori contributi.