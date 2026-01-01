Buonabitacolo: bomba carta esplode sotto un’auto con a bordo famiglia di Sala Consilina

Nella notte a Buonabitacolo, una bomba carta è esplosa sotto una Fiat 500 X con a bordo una famiglia di Sala Consilina.

I fatti

L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte, mentre l’auto era in transito con a bordo marito e moglie e i due figli di 10 e 16 anni. L’esplosione, improvvisa e violenta, ha provocato un forte boato, ma fortunatamente nessuno degli occupanti è rimasto ferito.

Indagini in corso

La famiglia, scossa dall’accaduto, è riuscita a mettersi in sicurezza. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per chiarire la dinamica dell’episodio e risalire ai responsabili, si stanno verificando la presenza di eventuali testimoni e di sistemi di videosorveglianza nella zona.