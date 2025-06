Buonabitacolo, anziano finì fuori strada: muore dopo 15 giorni di agonia

È deceduto dopo 15 giorni di agonia Elia Garone, l’86enne coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 17 maggio a Buonabitacolo.

L’incidente

L’anziano era ricoverato all’ospedale di Potenza, dove era stato trasferito in seguito all’incidente. Quel giorno, mentre percorreva in discesa una strada di montagna alla guida della sua Fiat Panda, aveva perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. L’auto aveva proseguito per decine di metri tra erba e pietre, fino a schiantarsi contro alcuni alberi.

I soccorsi

Sul posto erano intervenuti alcuni cittadini, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che avevano prestato i primi soccorsi.