Buccino, raid di materiale informatico: caccia alla banda responsabile del furto

Indagini dei Carabinieri sul furto di computer a Buccino. Si segue la pista del colpo su commissione destinato alla ricettazione

A cura di Redazione Infocilento
Auto carabinieri

I Carabinieri sono al lavoro per fare luce su un episodio avvenuto nel territorio di Buccino. Le forze dell’ordine hanno avviato una attività investigativa a seguito della sottrazione di computer e materiale informatico, opera di un gruppo di malviventi riusciti a dileguarsi con la refurtiva.

Le indagini tra Buccino ed Eboli

L’operazione vede impegnati in prima linea i militari della stazione di Buccino, supportati dai colleghi della compagnia di Eboli. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato: gli inquirenti hanno già effettuato i necessari rilievi sulla scena del crimine. L’obiettivo primario è acquisire ogni possibile elemento utile o traccia lasciata dalla gang di malviventi, al fine di risalire all’identità dei responsabili e assicurarli alla giustizia.

L’ipotesi del furto su commissione

Secondo le prime ricostruzioni basate sulle modalità di azione e sulla tipologia della refurtiva, gli investigatori seguono una pista ben precisa. Tutto lascia presagire che si tratti di un furto su commissione. L’ipotesi più accreditata è che il materiale tecnologico sottratto non sia destinato all’uso diretto, bensì ad alimentare il mercato illecito, venendo piazzato rapidamente presso «qualche commerciante senza scrupoli» pronto a rivendere la merce rubata.

Leggi anche:

Eboli, Caso Scuola Casarsa: Il Sindaco Conte Smentisce il Trasferimento. “Nessuna Decisione Presa”
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Roccadaspide, incidente sulla SS166 degli Alburni: due feriti

Causa del sinistro, probabilmente, un animale, un gatto randagio. Coinvolto anche un…

Incidente sul lavoro in Basilicata, muore un uomo di Montesano sulla Marcellana

La vittima è stata schiacciata dal carico di un camion che trasportava…

Trentinara celebra Santa Lucia: emozioni per l’arrivo della Santa sull’asinello tra doni e beneficenza

Fino al 30 gennaio si terrà la "raccolta degli occhiali usati" presso…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.