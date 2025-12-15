Buccino, raid di materiale informatico: caccia alla banda responsabile del furto

I Carabinieri sono al lavoro per fare luce su un episodio avvenuto nel territorio di Buccino. Le forze dell’ordine hanno avviato una attività investigativa a seguito della sottrazione di computer e materiale informatico, opera di un gruppo di malviventi riusciti a dileguarsi con la refurtiva.

Le indagini tra Buccino ed Eboli

L’operazione vede impegnati in prima linea i militari della stazione di Buccino, supportati dai colleghi della compagnia di Eboli. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato: gli inquirenti hanno già effettuato i necessari rilievi sulla scena del crimine. L’obiettivo primario è acquisire ogni possibile elemento utile o traccia lasciata dalla gang di malviventi, al fine di risalire all’identità dei responsabili e assicurarli alla giustizia.

L’ipotesi del furto su commissione

Secondo le prime ricostruzioni basate sulle modalità di azione e sulla tipologia della refurtiva, gli investigatori seguono una pista ben precisa. Tutto lascia presagire che si tratti di un furto su commissione. L’ipotesi più accreditata è che il materiale tecnologico sottratto non sia destinato all’uso diretto, bensì ad alimentare il mercato illecito, venendo piazzato rapidamente presso «qualche commerciante senza scrupoli» pronto a rivendere la merce rubata.