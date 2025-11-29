Boscaiolo di Polla deceduto a Satriano di Lucania: disposta l’autopsia

L'autopsia sul corpo del 51enne si svolgerà martedì 2 dicembre presso l'ospedale San Carlo di Potenza

A cura di Federica Pistone
Gerardo Adesso

Si svolgerà martedì prossimo, 2 dicembre all’ospedale San Carlo di Potenza, l’autopsia sul corpo di Gerardo Adesso, il 51enne boscaiolo originario di Polla deceduto venerdì mattina nei boschi di Satriano di Lucania mentre era impegnato nel taglio della legna nel bosco Ralle.

Martedì l’autopsia

La Procura di Potenza ha disposto l’esame autoptico per accertare con precisione le cause del decesso, avvenuto mentre l’uomo stava lavorando. Gli inquirenti intendono stabilire se la morte sia stata provocata da un improvviso malore o da un incidente sul lavoro. Nel procedimento risulta al momento indagata – come atto dovuto per la nomina dei periti – una persona riconducibile all’azienda per cui Adesso prestava servizio. La famiglia della vittima si è affidata all’avvocato Stefano Soriano.

La tragedia

La tragedia si è consumata alle prime luci del mattino. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi, ma all’arrivo dei sanitari del 118 non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale, gli ispettori del lavoro e personale dell’Asl.

Leggi anche:

Perde il controllo dell’auto, sbatte contro un cancello e si cappotta. È successo ad Atena Lucana

La salma è stata posta sotto sequestro, così come l’area dell’incidente, ora al centro degli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

InfoCilento - Canale 79
Canale79
Franco Alfieri

Caso Alfieri: respinta la richiesta di derubricazione per scambio elettorale politico-mafioso

I pm confermano l'accusa per l'ex sindaco di Capaccio. Respinta l'istanza difensiva,…

Ivano De Simone, maestro organetto

Ivano De Simone in giuria al 75° Trofeo Mondiale dell’Accordeon: l’eccellenza cilentana vola in Francia

Il Maestro Ivano De Simone è tra i giurati del 75° Trofeo…

Centro raccolta raee

Legambiente, “Facciamo secco il sacco”: ecco il dossier sulla raccolta RAEE. Salerno tra le province più virtuose

In Campania nel 2024 con 16.897 tonnellate avviate a riciclo è terza…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.