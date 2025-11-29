Boscaiolo di Polla deceduto a Satriano di Lucania: disposta l’autopsia

Si svolgerà martedì prossimo, 2 dicembre all’ospedale San Carlo di Potenza, l’autopsia sul corpo di Gerardo Adesso, il 51enne boscaiolo originario di Polla deceduto venerdì mattina nei boschi di Satriano di Lucania mentre era impegnato nel taglio della legna nel bosco Ralle.

Martedì l’autopsia

La Procura di Potenza ha disposto l’esame autoptico per accertare con precisione le cause del decesso, avvenuto mentre l’uomo stava lavorando. Gli inquirenti intendono stabilire se la morte sia stata provocata da un improvviso malore o da un incidente sul lavoro. Nel procedimento risulta al momento indagata – come atto dovuto per la nomina dei periti – una persona riconducibile all’azienda per cui Adesso prestava servizio. La famiglia della vittima si è affidata all’avvocato Stefano Soriano.

La tragedia

La tragedia si è consumata alle prime luci del mattino. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi, ma all’arrivo dei sanitari del 118 non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale, gli ispettori del lavoro e personale dell’Asl.

La salma è stata posta sotto sequestro, così come l’area dell’incidente, ora al centro degli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.