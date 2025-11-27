Operaio salernitano trovato morto in un bosco: aveva 50 anni. Indagini in corso

Tragedia questa mattina a Satriano di Lucania, dove un operaio 50enne, originario della provincia di Salerno e impegnato in attività di taglio della legna, è stato ritrovato privo di vita.

Indagini in corso

Le cause del decesso non sono ancora state accertate e al momento non è possibile stabilire se la morte sia direttamente collegata alle mansioni svolte. L’allarme è scattato durante le operazioni nel bosco, quando i colleghi si sono accorti che l’uomo non dava più segni di risposta.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 Basilicata, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i Carabinieri, il personale dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASP di Potenza, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le verifiche mirano a comprendere se vi siano elementi di rischio sul luogo di lavoro e se l’evento possa essere ricondotto a un malore improvviso o ad altre cause.