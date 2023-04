Boom di ricerche sul web per Terre del Bussento: dopo “Linea Verde” esplodono le prenotazioni nelle strutture ricettive

La puntata di Linea Verde trasmessa domenica 2 Aprile ha fatto registrare un vero e proprio boom di ascolti televisivi, con uno share del 24,1% e oltre 3 milioni di telespettatori.

La trasmissione ha anche portato a un aumento significativo delle ricerche su Google relative alle Terre del Bussento, in particolare a Sapri, e ha stimolato un’ondata di prenotazioni presso le strutture ricettive della zona.

I dati Google

Secondo i dati emersi da una ricerca interna condotta su insights e analytics Google, il 2 Aprile 2023 è stato registrato un picco di interesse per il termine di ricerca “Sapri” rispetto ai sette giorni precedenti. Questo interesse è stato evidente non solo nella regione del Cilento, ma anche in altre regioni italiane come la Basilicata, la Campania, l’Abruzzo, il Lazio e la Valle d’Aosta.

Particolare attenzione alla Città della Spigolatrice

Le ricerche su Google relative a “Sapri” sono state principalmente incentrate sulla statua e sulla poesia della Spigolatrice di Sapri, ma anche sulla disponibilità di alloggi presso le strutture ricettive del territorio. Questi dati dimostrano come la puntata di Linea Verde abbia rappresentato un’eccezionale vetrina per la promozione turistica e territoriale della zona.

Il presidente dell’Associazione Terre del Bussento, Martino, ha dichiarato: “Oltre alla realizzazione di tutte le iniziative di promozione turistica e territoriale, il nostro compito è anche quello di analizzare e misurare la riuscita di tali iniziative.

Dopo la puntata di Linea Verde registrata nel nostro territorio, le ricerche su Google sono esplose. E noi non possiamo che essere più fieri e orgogliosi di tale successo. Crediamo che ci possa essere un buon impulso a scegliere di fare vacanza da noi in seguito a questa eccezionale vetrina andata in onda su Rai1″.

Valorizzazione del territorio attraverso la rete ammiraglia Rai

La puntata di Linea Verde rappresenta un importante successo per la promozione turistica delle Terre del Bussento, evidenziando come la televisione possa ancora oggi rappresentare un potente mezzo di comunicazione in grado di generare interesse e di attirare visitatori nella zona.