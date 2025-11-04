Bonificate le micro-discariche nel territorio di Atena Lucana: raccolti oltre 15 quintali di rifiuti

Importante intervento di bonifica ambientale ad Atena Lucana, dove nelle scorse settimane sono state rimosse numerose micro-discariche abusive presenti sul territorio comunale.

L’attività di bonifica

L’operazione è stata realizzata grazie a un’azione congiunta tra il Comune di Atena Lucana e la General Enterprise, concessionaria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Gli interventi hanno riguardato principalmente le strade rurali, spesso scelte da ignoti come luoghi di abbandono incontrollato di rifiuti proprio per la loro posizione isolata e poco visibile. Le aree interessate sono le contrade Finocchiara e Scafa, le località Conocchia, Ponte Rivolta, Sant’Ippolito, Serrone, Tempa e Giuliano, oltre ad alcune zone adiacenti la rotonda di Atena Scalo.

Il bilancio delle attività

In totale sono stati raccolti circa 15 quintali di rifiuti, che si aggiungono ai 5 quintali già rimossi nei mesi scorsi durante le operazioni di pulizia lungo il fiume Tanagro, da Ponte Conocchia a Ponte Filo, e nelle aree della ex stazione ferroviaria di Atena Scalo e di via Braidella, ad Atena Capoluogo.

La maggior parte dei materiali rinvenuti appartiene alla categoria dei rifiuti urbani: plastiche, lattine, ingombranti e RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), tutti elementi che avrebbero potuto essere smaltiti regolarmente attraverso il servizio di raccolta comunale.

“Un gesto – si legge nella nota del Comune – tanto inutile quanto dannoso, che rappresenta un vero e proprio reato ambientale perseguibile penalmente”.

La Polizia Locale di Atena Lucana continuerà nelle attività di vigilanza e controllo del territorio, con l’obiettivo di prevenire nuovi abbandoni e tutelare l’ambiente da comportamenti definiti «vigliacchi, spregevoli e privi di senso civico».