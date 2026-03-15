Bonificata la discarica abusiva sul fiume Sele: ma gli incivili tornano già ad abbandonare rifiuti

Il WWF Silentum e il Nucleo delle Guardie Giurate WWF della provincia di Salerno desiderano esprimere un sincero apprezzamento all’Amministrazione comunale di Eboli per il tempestivo intervento di bonifica effettuato nell’area di località Ponte Vecchio ai confini con il Comune di Capaccio Paestum nella località di Ponte Barizzo, lungo le sponde del Fiume Sele in destra orografica.

La segnalazione

Nei mesi scorsi le Guardie WWF avevano segnalato alle autorità competenti, Comune di Eboli e Ente Riserve Foce Sele Tanagro, la presenza, a ridosso del fiume, di una vasta discarica abusiva che rappresentava una grave minaccia per l’ambiente e per la salute pubblica.

I fatti

Nell’area erano stati abbandonati rifiuti di ogni genere: ingombranti, RAEE, pneumatici fuori uso, parti di carrozzeria di autoveicoli, rifiuti sanitari e persino lastre contenenti amianto, materiale estremamente pericoloso.

La situazione era stata ulteriormente aggravata da un incendio doloso dei rifiuti, episodio che aveva aumentato i rischi di contaminazione ambientale in una zona di grande valore naturalistico e particolarmente delicata dal punto di vista idrogeologico.

Area bonificata

Grazie all’impegno tempestivo del Comune di Eboli, che ha dovuto destinare risorse economiche considerevoli, l’intera area è stata finalmente bonificata e restituita al territorio. Un intervento importante che dimostra attenzione concreta verso la tutela dell’ambiente e del fiume Sele.

Gli incivili tornano a colpire

Tuttavia, con grande amarezza, a pochi giorni dalla bonifica alcuni incivili hanno già ricominciato ad abbandonare rifiuti nello stesso luogo, dimostrando un totale disprezzo per il territorio e per la collettività.

Questi comportamenti non solo devastano l’ambiente, ma ricadono economicamente su tutti i cittadini, costringendo le amministrazioni pubbliche a sostenere costi elevati per interventi di pulizia e bonifica che potrebbero essere evitati con un minimo di senso civico.

Le richieste

Per questo motivo il WWF Silentum invita con forza chiunque sia responsabile di tali atti a cessare immediatamente queste pratiche illegali e incivili, ricordando che l’abbandono e la combustione di rifiuti costituiscono reati perseguibili penalmente.

Allo stesso tempo sollecitiamo il Comune di Eboli a valutare l’installazione di un sistema di videosorveglianza ambientale nell’area di Ponte Barizzo, strumento ormai indispensabile per prevenire e reprimere il fenomeno delle discariche abusive.

Le Guardie WWF della provincia di Salerno continueranno, come sempre, a vigilare sul territorio, segnalando alle autorità competenti ogni comportamento illecito e collaborando con le istituzioni per la difesa dell’ambiente e della legalità.

La tutela della natura e del territorio è una responsabilità collettiva: difendere il fiume Sele significa difendere la salute, il paesaggio.