Blitz a Capaccio Paestum, deteneva droga e armi illegali: arrestato pusher

Il 25 febbraio, a Capaccio Paestum, i Carabinieri del N.O.R.M. – Sezione Operativa della Compagnia di Agropoli, con il supporto delle A.P.1 (Aliquote di Primo Intervento) del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno hanno proceduto all’arresto di E.A., per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegali di armi”.

La ricostruzione

L’indagato, a seguito di perquisizione, è stato individuato in possesso di circa 1,8 Kg di cocaina, circa 5,7 Kg di hashish, circa 200 grammi di eroina, circa 180 grammi di marijuana nonché la somma di 5.600 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita, ed una pistola a salve modificata calibro 380.