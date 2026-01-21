Bicchielli: “Benvenuto al collega Pierro”. Presto anche Minella in Forza Italia

“Il mio più caloroso benvenuto al collega Attilio Pierro, che da oggi entra ufficialmente a far parte del gruppo di Forza Italia alla Camera. L’ingresso di un rappresentante del salernitano rafforza la presenza istituzionale di un territorio vasto e importante”.

Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Pino Bicchielli, viceresponsabile nazionale Enti locali del partito, che commenta così il passaggio del parlamentare eletto con la Lega nel partito.

Il benvenuto di Bicchielli

“Sono certo che il suo contributo sarà prezioso per il partito e per la tutela degli interessi del nostro collegio, che richiede impegno costante e una visione chiara di sviluppo. Forza Italia continua a dimostrarsi una casa politica aperta, responsabile e fortemente radicata nei territori, capace di attrarre energie che condividono i valori del Partito Popolare Europeo, del buon governo e della centralità del Parlamento”, fanno sapere.

Nei prossimi giorni è previsto anche il passaggio del consigliere regionale Mimì Minella in Forza Italia. Anche lui arriva dalla Lega.