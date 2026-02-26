Benessere e Natura: il comune di Serramezzana promuove il “plogging”, ecco di cosa si tratta

Serramezzana green, il Comune promuove il plogging, una nuova disciplina che fa bene a corpo, mente e ambiente. Nata nel 2016 in Svezia per merito Erik Ahlstrom, atleta sensibile ai temi ambientali, consiste nel raccogliere rifiuti di ogni tipo mentre ci si allena correndo o camminando a passo sostenuto. Trasformare la tradizionale corsa da allenamento in un’attività green.

Ecco di cosa si tratta

Il plogging, infatti, consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano per strada mentre si fa jogging: uno sport ecologico aperto a tutti, praticabile indossando semplicemente un abbigliamento comodo. Per metterlo in pratica bastano semplici scarpe da running insieme a guanti da lavoro e una borsa da portare con sé dove deporre i rifiuti.

I benefici

I benefici del plogging sono individuali e collettivi; i piegamenti necessari per raccogliere i rifiuti insieme alle lunghe passeggiate possono essere assimilabili a veri e propri allenamenti allo stesso tempo si tutela anche l’ambiente ripulendo le zone verdi da rifiuti abbandonati. Da non sottovalutare l’impatto sociale del plogging: stare insieme, nel segno della sostenibilità e dell’attenzione per l’ambiente è motivo di inclusione e permette di impegnarsi per un obiettivo comune. Il plogging è diventata una disciplina articolata al punto che si sono svolti i campionati mondiali anche in Italia, sulle alpi torinesi e nelle Cinque Terre.

Serramezzana tra i primi Comuni in Italia

Al sud Italia queste iniziative sono ancora allo stato embrionale ed il Comune di Serramezzana è tra i primi a promuovere questa disciplina. In occasione di questa iniziativa il Comune di Serramezzana, al fine di favorire tale disciplina, fornisce un kit di attrezzature consistente in una borsa in tessuto riutilizzabile al cui interno si trovano un paio di guanti, un sacchetto riciclabile per i rifiuti e un cappellino.

Gli appuntamenti

Sabato 28 febbraio 2026 a Serramezzana si terrà il primo di una serie di iniziative di cadenza mensile riguardanti questo tema. L’appuntamento è alle ore 9:00 davanti alla sede del Comune dove ai partecipanti sarà consegnato il kit per poi partire per la passeggiata che si svolgerà lungo un tratto di via provinciale e di un sentiero nel bosco. E’ gradito un cenno di adesione chiamando in Comune allo 0974 845040.

L’installazione delle casette

Mentre il 3 marzo, giornata mondiale della natura (world wildlife day) che si celebra per sensibilizzare sul ruolo fondamentale che la bio-diversità svolge nel mantenere in salute l’ambiente in cui viviamo, saranno istallate delle casette per il ripopolamento dei pipistrelli e delle cinciallegre; animali fondamentali per combattere la processionaria e altri insetti nocivi.