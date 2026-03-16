Benemerenza al Merito dell’Ambiente a Giuseppe Gargano, presidente di Geotrek Paestum

Un importante riconoscimento nazionale per il territorio e per il mondo dell’escursionismo locale. Il Ministero dell’Ambiente ha conferito la Benemerenza al Merito dell’Ambiente a Giuseppe Gargano, presidente dell’associazione Geotrek Paestum, premiando il suo impegno costante nella promozione, tutela e valorizzazione dell’ambiente e dei sentieri del territorio.

Chi è Giuseppe Gargano

Da anni Gargano è un punto di riferimento per gli appassionati di escursionismo e per quanti, attraverso le attività di Geotrek Paestum, hanno potuto conoscere e apprezzare il patrimonio naturalistico dell’area. Escursioni, iniziative di sensibilizzazione e attività di divulgazione hanno contribuito a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela dell’ambiente.

Il riconoscimento

Il riconoscimento ministeriale rappresenta non solo un premio personale, ma anche un motivo di orgoglio per l’intera associazione e per tutti coloro che condividono l’impegno per la salvaguardia e la promozione del territorio.

Per l’occasione, il presidente Gargano ha momentaneamente messo da parte i consueti abiti da escursionista — scarponi e zaino — indossando giacca e cravatta per la cerimonia ufficiale. Un’immagine insolita per chi è abituato a vederlo sui sentieri, ma che ben rappresenta l’importanza del riconoscimento ricevuto.

La benemerenza conferita dal Ministero dell’Ambiente testimonia il valore dell’impegno portato avanti negli anni e rafforza il ruolo delle associazioni locali nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio naturale.