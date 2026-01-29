Bellosguardo, nasce la biblioteca partecipata: cittadini protagonisti nella scelta dei libri

Il Comune di Bellosguardo si appresta a inaugurare la sua biblioteca comunale, avviando un progetto di partecipazione attiva per l’ampliamento del patrimonio librario. Grazie a un finanziamento pubblico ottenuto dall’Ente, l’amministrazione ha deciso di coinvolgere direttamente i cittadini nella selezione dei testi, garantendo che l’offerta culturale risponda alle esigenze reali del territorio.

Un questionario per orientare gli acquisti librari

Per rendere il processo d’acquisto mirato ed efficace, l’amministrazione ha predisposto un questionario anonimo rivolto a residenti e frequentatori del borgo.

Lo scopo dell’iniziativa è raccogliere suggerimenti su temi, generi e percorsi di lettura che possano arricchire la struttura in modo coerente con i desideri dell’utenza.

Il valore della condivisione nelle scelte culturali

Dall’amministrazione comunale sottolineano l’importanza di questo metodo inclusivo: “Prima di procedere agli acquisti vogliamo condividere questo passaggio con la comunità e capire quali libri, temi e percorsi possano essere davvero utili a chi vive o frequenta Bellosguardo”.

L’iniziativa punta a trasformare la biblioteca in uno spazio costruito su misura per la cittadinanza, evitando acquisti che non rispecchino gli interessi reali della popolazione.

Prossimi passi e incontro con la cittadinanza

Una volta conclusa la fase di raccolta dei dati attraverso il sondaggio, il Comune organizzerà un incontro pubblico di restituzione. Durante l’evento verranno presentati i risultati emersi e ci sarà un confronto diretto sui successivi passaggi per l’allestimento finale della biblioteca, che sarà a breve pienamente fruibile per tutti.