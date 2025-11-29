Bellosguardo in festa per i 100 anni del signor Giuseppe Alessio

Grande festa oggi a Bellosguardo per i cento anni del signor Giuseppe Alessio che è stato raggiunto da tante persone pronte a manifestargli tutto il loro affetto.

La festa

Il signor Giuseppe, ospite di una RSA di Bellosguardo, per l’importante occasione è stato raggiunto anche dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Parente che lo ha omaggiato con targhe ben augurali.

I familiari del nuovo centenario del Cilento, insieme al personale della Residenza Sanitaria Assistita, hanno organizzato una festa a cui ha preso parte anche il parroco, Don Michele.

Un augurio speciale al nuovo centenario

“Cento anni di storia, saggezza e vita per zio Giuseppe che oggi festeggia un traguardo davvero speciale, celebriamo una straordinaria persona fonte di ispirazione e gentilezza” hanno fatto sapere gli operatori RSA in cui il signor Giuseppe, stimato da tutti, risiede.