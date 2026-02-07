Bellizzi, maxi sequestro di rifiuti pericolosi nella zona industriale: denunciati i responsabili

Un’importante operazione di controllo ambientale è stata condotta dalla Polizia Municipale di Bellizzi, che ha portato al sequestro di un’intera area adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi nella zona industriale del Comune. A darne notizia è stato il sindaco Mimmo Volpe.

L’attività della polizia municipale

Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno accertato gravi irregolarità nella gestione dei rifiuti, procedendo al sequestro dell’area e alla denuncia dei titolari dell’azienda operante sul posto.

Il provvedimento è stato successivamente convalidato dalla Procura, che ha inoltre intimato la rimozione e il corretto stoccaggio dei rifiuti entro 24 ore.

Parallelamente, tramite gli uffici SUAP, è stata avviata la procedura per la revoca della concessione, accompagnata dalle relative sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli che proseguirà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di liberare la zona industriale da abusi ambientali e dalla presenza di mezzi abbandonati. L’Amministrazione comunale ha annunciato anche un rafforzamento delle attività di videosorveglianza e una maggiore vigilanza da parte delle forze dell’ordine.

Il plauso del sindaco

Il sindaco Volpe ha infine espresso un ringraziamento al comando della Polizia Municipale per la tempestività e l’operatività dimostrate, ribadendo l’impegno dell’Amministrazione nella tutela dell’ambiente e della legalità sul territorio comunale.