Bellizzi, assalto notturno alla gioielleria Viola: banda in fuga con il bottino

Colpo a Bellizzi durante la scorsa notte. Un gruppo di malviventi incappucciati ha fatto irruzione all’interno della gioielleria Viola Gioielli, situata in pieno centro cittadino. Dopo aver forzato l’ingresso e prelevato un ingente quantitativo di preziosi, la banda è riuscita a dileguarsi rapidamente a bordo di due automobili pronte per la fuga.

Indagini e analisi delle immagini di sorveglianza

I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per identificare i responsabili del furto. Gli inquirenti hanno già provveduto ad acquisire i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza privato della gioielleria e le immagini delle telecamere comunali installate nella zona. Al momento, l’ammontare complessivo della refurtiva è ancora in fase di quantificazione, ma il danno appare rilevante.

La reazione delle istituzioni

L’episodio ha destato particolare sdegno poiché l’attività era stata inaugurata solo pochi giorni fa. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Bellizzi, Domenico Volpe, che ha espresso la propria solidarietà ai titolari definendo l’accaduto come “un atto vile con cui sperano di piegare il sogno di un’intera famiglia”. Il primo cittadino ha poi aggiunto: “siamo vicini alla famiglia Violando, sperando che le forze dell’ordine individuino questi delinquenti e recuperino possibilmente la refurtiva. L’augurio è di non mollare e di ritrovare la forza e lo spirito per ripartire”.