Bellizzi, allarme sicurezza al parcheggio della stazione: la denuncia del sindaco Volpe

Ancora episodi di intimidazione e degrado al parcheggio della stazione ferroviaria di Bellizzi. A denunciare pubblicamente la situazione è il sindaco Mimmo Volpe, che attraverso un post sul suo profilo Facebook ha acceso i riflettori su una serie di gravi fatti che stanno minando la sicurezza dei cittadini.

La denuncia

«Ho denunciato alle forze dell’ordine e chiesto la verifica della videosorveglianza. Ora faremo passare un brutto quarto d’ora a questa banda di delinquenti che aggredisce e intimorisce le persone», ha scritto il primo cittadino, riferendosi agli ultimi episodi verificatisi nell’area della stazione.

L’ennesimo atto intimidatorio risale a pochi giorni fa, quando alcune auto di concittadini sono state prese di mira con il lancio di sassi. «L’altra sera c’è stato l’ennesimo episodio di intimidazione con lancio di sassi alle auto dei nostri concittadini», ha denunciato Volpe, sottolineando come la situazione non sia più tollerabile.

Parallelamente alla segnalazione alle autorità competenti, l’amministrazione comunale ha avviato una serie di interventi concreti. «Abbiamo predisposto l’ampliamento della pubblica illuminazione su tutto il tratto a sud della stazione ferroviaria», ha spiegato il sindaco, annunciando anche la richiesta a RFI per ottenere la gestione dei locali e del parcheggio attualmente abbandonati e in disuso.

Un’azione necessaria, soprattutto in vista dei nuovi collegamenti da e per l’aeroporto. «Dobbiamo garantire tranquillità e sicurezza anche in vista dei nuovi collegamenti da e per l’aeroporto», ha ribadito Volpe.

L’appello

Il sindaco ha poi rivolto un appello diretto ai cittadini, in particolare alle famiglie residenti nella zona di Borgonovo: «L’invito è anche alle famiglie residenti di Borgonovo di aiutarci a individuare queste ragazzate». Intanto, è stato rafforzato il presidio delle forze locali: «Abbiamo allertato la Polizia Municipale di presidiare maggiormente i luoghi della stazione ferroviaria».

Il messaggio finale è chiaro e deciso: «Basta, aiutateci a rendere più sicura la città». Un appello alla collaborazione e al senso civico per restituire serenità a un’area strategica per Bellizzi e per i suoi cittadini.