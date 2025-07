Beach soccer: la InfoCilento cup arriva alle fasi finali

Si sono concluse ieri le partite della fase a gironi della Infocilento Cup che hanno viste eliminate le squadre dell’African Team e dello Spark; per il resto grande equilibrio in entrambi i gironi, nei quali solo il Lido Oasi è riuscito a fare bottino pieno.

I prossimi match

Da domenica prenderà il via la fase ad eliminazione diretta con i quarti di finale, primo match ad aprire la serie sarà Frim Fasano Costruzioni contro Eco Servizi, la squadra guidata da Alessandro “Pocho” Finelli che ha faticato nella fase a gironi, proverà a recuperare Margiotta per i quarti di finale ed invertire il trend contro Eco Servizi, una delle rivelazioni di questa competizione.

A seguire scenderanno sulla spiaggia de “La Greca Beach Arena” il Lido Oasi e la Deus Ignis: la prima ha dominato in lungo e in largo la fase a gironi, con un Russo in formato super e un Capo sempre pronto a dare il suo contributo; la Deus Ignis fino a questo momento non ha mostrato tutto il suo pontenziale, vista la rosa ampia e di qualità, capace di poter superare qualsiasi tipo di avversaria.

Lunedì andranno in scena gli altri due quarti di finale con Lt Trasporti che sfiderà l’Antica Salumeria Del Borgo, Infine l’ultimo match vedrà la Cgym sfidare il Cantuccio, due squadre che per molti versi si somigliano, dotate di grande individualità e di due portieri che stanno mettendo in mostra prestazioni importanti al servizio della squadra.

Si prospetta una fase finale intensissima e all’insegna dell’equilibrio. Tutte le gare saranno in diretta su InfoCilento, canale 79 del digitale terrestre, streaming e social.