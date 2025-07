Beach Soccer:  Givova Città di Agropoli Bs sconfitta in finale, ma a testa alts

L’avventura della Givova Città di Agropoli Bs nel campionato cadetto di Beach Soccer della LND Campania si è conclusa in finale, con la sconfitta contro il Salerno Beach Soccer. Nonostante il risultato, la squadra dei “delfini” può uscire dal campo a testa alta, avendo disputato una partita di grande intensità e mostrando orgoglio, seppur decimata da infortuni e assenze significative nel proprio roster. I ragazzi di Mister Nastri hanno lottato fino all’ultimo, cedendo solo nel finale contro la formazione granata.

Un percorso positivo

La Givova Città di Agropoli Bs ha affrontato la finalissima al termine di una cavalcata quasi interamente caratterizzata da risultati positivi, dimostrando la propria forza e determinazione lungo tutto il percorso del campionato. Le numerose defezioni all’appuntamento cruciale avrebbero potuto compromettere la prestazione, ma i “delfini” hanno saputo “fare di necessità virtù”, vendendo cara la pelle agli avversari e mettendo in campo una prestazione che, nonostante la sconfitta, ha lasciato il segno.

Sguardo al futuro

Nonostante la sconfitta in finale, la società agropolese ha espresso grande entusiasmo e orgoglio attraverso le proprie pagine social. In una nota ufficiale, la Givova Città di Agropoli Bs ha dichiarato: “Nonostante tutto siamo Orgogliosi! Termina questa fantastica esperienza nel Campionato cadetto di Beach Soccer della LND Campania, termina con una sconfitta in finale contro il Centro Storico Salerno. Una sconfitta che non scalfisce l’orgoglio e la serietà di questa Squadra e di questa società.”

La società ha inoltre colto l’occasione per congratularsi con gli avversari del Centro Storico Salerno, augurando loro il meglio per la fase Nazionale e la certezza che “porteranno in alto e con orgoglio l’immagine del nostro amato territorio”.