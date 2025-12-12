BCC Magna Grecia: un anno di crescita e fiducia, al fianco del territorio

Bcc Magna Grecia

BCC Magna Grecia consolida il proprio ruolo di banca del territorio, chiudendo il 2025 con risultati significativi che confermano la crescente fiducia di Soci, Clienti e Comunità locali.

Crescita dei mutui e solidità della raccolta

L’andamento dell’anno evidenzia un marcato incremento nell’erogazione dei mutui, che a fine novembre raggiungono circa 120 milioni di euro tra imprese e privati, rispetto ai 90 milioni del 2024. Un risultato che testimonia la capacità dell’Istituto di sostenere concretamente famiglie e aziende, accompagnandole nella realizzazione dei loro progetti.

In forte crescita anche la raccolta: sempre a fine novembre, i depositi superano 1,6 miliardi di euro, un segnale chiaro della solidità della Banca e della fiducia riposta dalla clientela. A soli due anni dalla nascita di BCC Magna Grecia, questi numeri confermano la validità del modello cooperativo, l’efficacia della rete distributiva e la costante vicinanza alle persone.

Le dichiarazioni della presidenza

“Desideriamo ringraziare i nostri Soci e i nostri Clienti per la vicinanza e la fiducia accordate” – dichiarano il Presidente Giuseppe Tuozzo e il Vicepresidente Pasquale Lucibello – “così come la Direzione Generale e tutti i dipendenti per la professionalità e l’impegno quotidiano. BCC Magna Grecia continua a essere un punto di riferimento per il territorio, grazie al lavoro di una squadra coesa e attenta alle reali necessità delle comunità.”

Il commento della direzione generale

In vista della chiusura dell’esercizio 2025, il Direttore Generale Salvatore Angione esprime soddisfazione per i risultati raggiunti:

“Siamo orgogliosi dell’andamento dell’anno, che premia il nostro impegno. Ringrazio tutti i collaboratori per la dedizione con cui, ogni giorno, hanno contribuito alla crescita della Banca. Ai Soci e ai Clienti la gratitudine per la fiducia dimostrata. Il nostro modello di sostegno, costantemente riconosciuto dal territorio, ci incoraggia a guardare al futuro con determinazione, per continuare a essere una banca vicina, affidabile e orientata allo sviluppo sostenibile.”

BCC Magna Grecia conferma così la propria missione: crescere insieme al territorio, con responsabilità, solidità e attenzione alle persone.

