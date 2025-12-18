BCC Magna Grecia per i più piccini: dicembre all’insegna delle famiglie e dei bambini

Il mese di dicembre è per antonomasia il mese del rinnovamento e della rinascita, ma anche un periodo di attesa e speranza, un mese dedicato alle famiglie.

Proprio per questo BCC Magna Grecia, nel corso di questo mese, si è dedicata a due iniziative a favore dei più piccini e delle loro famiglie. Iniziative diverse, ma dallo stesso sapore: quello della cura e dell’attenzione per i bambini.

In sinergia con altre BCC del territorio, BCC Magna Grecia ha sostenuto il progetto di umanizzazione pittorica del Reparto di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza dell’Ospedale di Agropoli. Il progetto ha avuto l’obiettivo, attraverso l’installazione di pannelli di design recanti immagini scenografiche stimolanti, di ricreare un ambiente colorato e rassicurante che potesse stimolare la fantasia e la capacità di resilienza dei piccoli e giovani pazienti del reparto. Affiancare alla funzionalità della struttura, la creazione di un ambiente capace di trasmettere serenità e speranza ai bambini e alle loro famiglie gli permetterà di continuare a credere ancora di più nei propri sogni, nonostante le difficoltà.

Non solo, BCC Magna Grecia ha sostenuto anche le Botteghe di Natale di Atena Lucana, portando al centro dell’evento uno dei valori che più la contraddistinguono: l’attenzione verso le famiglie. La Banca ha curato integralmente l’allestimento del baby parking all’interno dell’Auditorium “Cirillo”. Uno spazio pensato per offrire serenità ai genitori e dedicare un ambiente accogliente, sicuro e ricco di attività ludiche ai bambini, rafforzando lo spirito di comunità che ha caratterizzato la manifestazione.

Il Direttore Generale, Salvatore Angione, presente ad entrambe le iniziative, ha sottolineato come queste attività rispecchino pienamente la missione sociale della Banca: “La salute dei più piccoli e la loro serenità sono un dovere per una Istituzione come la nostra che guarda con attenzione al benessere delle famiglie e, soprattutto, dei più piccini, come recita lo slogan pensato per sostenere queste iniziative. Proprio per questo abbiamo voluto sostenere il progetto proposto dall’U.O.S. NPIA dell’Ospedale di Agropoli. Contribuire a rendere maggiormente sereno l’ambiente ospedaliero, mantenere in vita i sogni e le speranze di queste famiglie vuole essere il nostro dono di Natale. La nostra BCC, infatti, è da sempre vicina alle famiglie. Anche la creazione di uno spazio dedicato ai bambini, come il Baby Parking Magna Grecia ideato in collaborazione con la Pro Loco Athena Nova e con il Comune di Atena Lucana, ha significato offrire loro un luogo di gioia e condivisione e, allo stesso tempo, ha permesso ai genitori di vivere con serenità le atmosfere natalizie. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questi progetti”.

Il Presidente, Giuseppe Tuozzo, ha voluto rivolgere un messaggio alle famiglie e alle imprese del territorio: “Auguriamo che questo periodo possa essere vissuto con serenità e un profondo senso di rinnovata speranza. BCC Magna Grecia sarà sempre al loro fianco, pronta ad ascoltare le loro istanze, come ha saputo dimostrare negli anni”, sottolineando anche che: “La sinergia tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio rappresenta un elemento fondamentale per le iniziative che coinvolgono e uniscono le famiglie, soprattutto nel periodo natalizio”.

“BCC Magna Grecia per i più piccini”, un dono di Natale per mantenere viva la speranza.

Progetto di umanizzazione pittorica del Reparto di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza dell’Ospedale di Agropoli