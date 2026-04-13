BCC Magna Grecia: il Direttore Generale Salvatore Angione commenta il Bilancio 2025 in vista dell’Assemblea dei Soci

In vista dell’Assemblea dei Soci in programma il prossimo 26 aprile a Vallo della Lucania, la BCC Magna Grecia propone un momento di approfondimento dedicato ai principali temi del Bilancio 2025, attraverso un’intervista al Direttore Generale – Salvatore Angione.

L’intervista, condotta dalla Responsabile Comunicazione e Pubbliche Relazioni di BCC Magna Grecia – Antonella Mondillo, rappresenta un’occasione per andare oltre i numeri e comprendere il significato dei risultati raggiunti, il ruolo della Banca sul territorio e le prospettive future.

Nel corso del confronto, il Direttore Generale evidenzia come il 2025 sia stato un anno caratterizzato da solidità, supporto al territorio e innovazione, sottolineando la capacità della Banca di mantenere un quadro tecnico robusto e, allo stesso tempo, di rafforzare il proprio impegno a favore di famiglie e imprese, anche in un contesto economico complesso.

Ampio spazio è dedicato al valore del modello cooperativo, con un focus sul ruolo dei Soci, chiamati a essere parte attiva della vita della Banca. L’Assemblea del 26 aprile viene infatti indicata come il momento più importante dell’anno, non solo per l’approvazione del bilancio, ma anche per la condivisione delle linee strategiche future.

Tra i temi affrontati anche gli investimenti realizzati, con particolare attenzione al capitale umano, alla formazione e all’innovazione tecnologica, elementi ritenuti centrali per migliorare la qualità dei servizi e rafforzare la vicinanza ai territori, anche attraverso nuovi strumenti digitali e modelli di servizio evoluti.

In chiusura, il Direttore Generale rivolge un invito alla partecipazione, sottolineando l’importanza del momento assembleare e ribadendo un messaggio di fiducia e ottimismo per il futuro.