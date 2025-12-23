BCC Magna Grecia e Fondazione Nashak rinnovano l’alleanza contro l’usura: firmata la nuova convenzione a Buccino

Presso la filiale di Buccino è stata rinnovata la convenzione tra BCC Magna Grecia e la Fondazione Nashak, finalizzata alla prevenzione del fenomeno dell’usura e al sostegno di famiglie e piccole attività economiche che attraversano momenti di difficoltà.

Alla firma erano presenti il Presidente della BCC Magna Grecia Giuseppe Tuozzo, il Presidente della Fondazione Nashak don Andrea La Regina e il coordinatore attività della Fondazione Nashak Pasquale Fusco.

Il nuovo accordo rappresenta un aggiornamento sostanziale della sinergia tra i due enti, alla luce dei cambiamenti intervenuti negli anni, sia dal punto di vista normativo sia rispetto alle nuove problematiche economiche e sociali che oggi interessano famiglie e imprese. Una revisione necessaria per rendere gli strumenti di prevenzione e di intervento sempre più aderenti alla realtà e capaci di rispondere in modo efficace alle situazioni di fragilità emergenti.

La firma della convenzione consente dunque di rafforzare una collaborazione già attiva negli anni precedenti, nel solco della missione mutualistica del credito cooperativo, con l’obiettivo di costruire sul territorio una rete stabile di ascolto, accompagnamento e accesso al credito legale, capace di offrire risposte concrete alle situazioni di fragilità economica.

Il rinnovo della convenzione nasce dalla consapevolezza condivisa che la prevenzione dell’usura richiede un’azione integrata, nella quale la banca e la fondazione operano in modo complementare, ciascuno secondo le proprie competenze.

Operativamente, il progetto vedrà l’interazione tra la BCC Magna Grecia e la Fondazione Nashak: sarà proprio la Fondazione a individuare i potenziali beneficiari dei finanziamenti, a fornire i servizi di assistenza e monitoraggio e a prestare la necessaria garanzia sui finanziamenti concessi. In seguito alla segnalazione dei nuclei familiari e delle piccole imprese in situazione di disagio ed aventi i requisiti per richiedere il prestito da parte dei centri di ascolto della Fondazione, la BCC Magna Grecia procederà all’erogazione dei finanziamenti, previa verifica dei requisiti richiesti, con il supporto della garanzia fornita dalla Fondazione.

Accanto al sostegno economico, l’accordo prevede anche un’attenzione specifica ai temi della prevenzione dell’indebitamento e della cultura dell’uso consapevole del denaro.

Giuseppe Tuozzo, Presidente di BCC Magna Grecia, ha sottolineato: “Questa iniziativa rientra pienamente nella missione sociale del credito cooperativo: essere vicini alle comunità, migliorare le condizioni di vita e favorire l’accesso al credito anche per chi vive situazioni di difficoltà. La sinergia con la Fondazione Nashak è un presidio di legalità e di tutela: su questi fenomeni non bisogna mai abbassare la guardia, perché sono ancora presenti e richiedono risposte concrete e coordinate.”

Dal canto suo, don Andrea La Regina, Presidente della Fondazione Nashak, ha evidenziato: “La convenzione con la BCC Magna Grecia è uno strumento fondamentale di prevenzione: bisogna aiutare le persone a non arrivare mai al punto di dover cercare scorciatoie pericolose. L’obiettivo è accompagnare famiglie e piccole attività in un percorso di fiducia, costruendo soluzioni sostenibili e restituendo serenità e dignità, con un’azione che è al tempo stesso economica e umana.”

Il rinnovo della convenzione conferma l’impegno condiviso della BCC Magna Grecia e della Fondazione Nashak nel promuovere una rete territoriale fondata su solidarietà, prevenzione, responsabilità e legalità, a tutela del tessuto sociale ed economico delle comunità di riferimento.