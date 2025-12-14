Battipagliese, doppietta dalla panchina: le zebrette battono il Solofra e puntano alla vetta

Nella diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese raccoglie la seconda vittoria consecutiva e batte al “Provenza” il Solofra per due reti a zero.

La cronaca

Dopo una prima frazione di gioco molto contratta e con il Solofra rannicchiato dietro la linea del pallone, è nella ripresa che la Battipagliese trova dalla panchina i due guizzi che le permettono di portare a casa l’intera posta in palio.

Prima Spagnuolo e poi Salvador regalano una vittoria agli uomini di Vitale che le permette di accorciare dalla vetta, ora distante sei lunghezze.

Il tabellino

BATTIPAGLIESE: Trapani, Olmos (dal 41’s.t. Santella), Onesto (dal 26’s.t. Cassese), Senatore (dal 31’s.t. Abayian), Ripa, Nuvoli, Garofalo (dal 4’s.t. Spagnuolo), Di Martino (dal 31’s.t. Salvador), Cafaro, Losasso, Bisceglia. A disposizione: Di Sarno, Cuomo, Paraggio, Lodato. Allenatore: Vitale

SOLOFRA: Farina, Carrella, Vignes (dal 39’s.t. Gaudino), Maiorano, Altamura (dal 28’s.t. Sorriso), Martellone (dal 15’s.t. Cosentino), Arzeo, De Maio (dal 28’s.t. Di Pasquale), Coppola, Sannia (dal 15’s.t. Evacuo), Marrocco.

A disposizione: De Simone, Bove, Picardo, Cuomo. Allenatore: Amarante RETI: 6’s.t. Spagnuolo, 37’s.t. Salvador

ARBITRO: Signor Massimo Pio D’Alterio di Nola ASSISTENTI: Signori Christian Sgariglia e Ugo Maione di Napoli

NOTE: La partita si è disputata a porte chiuse. Ammoniti: Olmos, Altamura, De Maio e Sorriso. Calci d’angolo: 4 a 1 per la Battipagliese. Recupero: 1’p.t. e 5’s.t.