Battipaglia, trovata con hashish e cocaina sulla litoranea: arrestata

Era in possesso di diverse dosi di stupefacenti pronte per lo spaccio, una donna è stata arrestata nei giorni scorsi, lungo la litoranea, durante un’operazione di controllo del territorio. E’ una cittadina di origine marocchina, già nota alle forze dell’ordine per precedenti, fermata dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia. I poliziotti, impegnati in un’attività di monitoraggio della zona, hanno notato atteggiamenti sospetti che hanno portato a un controllo più approfondito.

L’operazione

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto circa 30 dosi di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato illecito. Nella macchina è stato inoltre trovato un bilancino di precisione, nascosto sotto il sedile, elemento che ha ulteriormente rafforzato l’ipotesi di attività di spaccio.

Il provvedimento

Per la donna è scattato l’arresto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Successivamente, è stata sottoposta alla misura dell’obbligo di firma.