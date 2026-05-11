Battipaglia, tolleranza zero per lo sversamento di rifiuti: denunciati due responsabili

L’azione di monitoraggio e tutela del territorio comunale di Battipaglia ha segnato un nuovo punto a favore della legalità. Un’operazione mirata della Polizia Locale, con il supporto tecnico della Sezione Videosorveglianza guidata dal Vicecomandante Domenico Di Vita, ha portato all’individuazione e alla denuncia di due soggetti dediti allo sversamento illecito di rifiuti. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di contrasto alle micro discariche che colpiscono diverse aree periferiche della città.

Dinamica dell’operazione in località Castelluccio

I fatti risalgono allo scorso 18 aprile, quando i dispositivi mobili di videosorveglianza, posizionati strategicamente dall’Amministrazione comunale, hanno immortalato lo scarico abusivo di rifiuti speciali non pericolosi in via Roberto Il Guiscardo. Grazie all’analisi delle immagini, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dei responsabili che agivano in concorso tra loro utilizzando un mezzo privato. Per entrambi i trasgressori è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria, in conformità agli articoli 192 e 255 del D.Lgs. 152/2006.

Sanzioni penali e sequestri amministrativi

Oltre alle conseguenze penali legate ai reati ambientali, l’operazione ha prodotto effetti immediati sul piano amministrativo. Seguendo le recenti disposizioni del Codice della Strada, le autorità hanno provveduto al ritiro della patente di guida per il conducente del mezzo e al contestuale sequestro amministrativo del veicolo utilizzato per il trasporto e l’abbandono dei rifiuti. Questi provvedimenti sottolineano la linea di fermezza adottata per arginare fenomeni che compromettono il decoro e l’igiene urbana.

Il commento dell’amministrazione comunale

La sindaca Cecilia Francese ha espresso soddisfazione per l’esito dell’indagine, evidenziando l’importanza del supporto tecnologico nella gestione del territorio. “Questi risultati – dice la sindaca Cecilia Francese – dimostrano che la tecnologia, quando utilizzata con competenza e continuità, è uno strumento fondamentale per tutelare il decoro urbano e difendere l’ambiente. L’abbandono dei rifiuti è un atto incivile che danneggia l’intera comunità: chi sporca deve sapere che sarà individuato e sanzionato. Continueremo su questa strada, rafforzando i controlli e investendo in sistemi sempre più efficaci”. L’ente ha inoltre ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare illeciti e nel rispettare le norme vigenti sulla raccolta differenziata.