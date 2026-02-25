Battipaglia, tentato furto in un’azienda agricola: 4 arresti

leri 24 febbraio, personale, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, ha proceduto all’arresto di E.A.R., M.A., E.C. R. e B.A. per tentato furto aggravato.
L’operazione
Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, due dei quattro indagati introdottisi all’interno di un’azienda agricola avrebbero manomesso una cisterna di carburante ed a seguito dell’attivazione del sistema di allarme si davano alla fuga a bordo di un’autovettura sulla quale erano presenti gli altri due complici.