Battipaglia, tentato furto in un’azienda agricola: 4 arresti

I quattro indagati, introdottisi all'interno di un'azienda agricola, avrebbero manomesso una cisterna di carburante

Comunicato Stampa
Polizia

leri 24 febbraio, personale, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, ha proceduto all’arresto di E.A.R., M.A., E.C. R. e B.A. per tentato furto aggravato.

L’operazione

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, due dei quattro indagati introdottisi all’interno di un’azienda agricola avrebbero manomesso una cisterna di carburante ed a seguito dell’attivazione del sistema di allarme si davano alla fuga a bordo di un’autovettura sulla quale erano presenti gli altri due complici.

Condividi questo articolo
Nessun commento