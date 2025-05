Battipaglia, stranieri alloggiati illegalmente: denunce ed espulsioni

Nell’ambito di una articolata attività di Polizia Giudiziaria, gli uomini della sezione di PG, coordinata dal tenente Mimmo Di Vita, hanno proceduto al sequestro preventivo di un locale posto al pian terreno di un palazzo al centro di Battipaglia, poiché il proprietario dava alloggio, ovvero cedeva in locazione il predetto locale (senza contratto di locazione) ad uso abitativo a un cittadino extracomunitario privo del titolo di soggiorno.

La denuncia

Il cittadino extracomunitario è stato denunciato secondo quanto prescritto dal Testo Unico sull’Immigrazione, dopo essere stato sottoposto alle procedure di identificazione e foto segnalamento e di concerto con l’ufficio Immigrazione della Questura di Salerno espulso dal Territorio dello Stato Italiano con accompagnamento alla frontiera.

Il controllo

Il controllo ha interessato anche un secondo locale terraneo ad uso abitativo. In questo caso, sebbene il titolare aveva il contratto di locazione ad uso abitativo, la Polizia Locale ha constatato la presenza di quattro extracomunitari ed alle relative contestazioni di 4 verbali per omessa comunicazione entro le 48 ore all’Autorità Locale di Polizia di Stato di cittadini extracomunitari.

In definitiva il locale utilizzato come alloggio poteva ospitare una sola persona. La contestazione è stata inoltrata anche all’Agenzia delle Entrate per illecito tributario di affitto in nero e omessa registrazione del contratto.