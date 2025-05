Battipaglia, controlli nella movida: sanzionati due bar. Fermato extracomunitario ubriaco

Proseguono i controlli alla “Movida Battipagliese” da parte della Polizia Locale assieme alla Polizia di Stato. Gli uomini al comando del colonnello Giuseppe Forte e coordinati sul campo dal vicecomandante Domenico Di Vita, hanno provveduto al controllo di due bar che proponevano intrattenimento musicale in assenza di SCIA e perizia fonometrica.

Il provvedimento

In tutti e due i locali pubblici non era esposto il prezzario. Per i titolari è scattata la sanzione amministrativa prevista. Nel corso delle operazioni sono stati anche sanzionati tre proprietari di distributori H24 per erogazione di alcolici dopo le ore 19, disattendendo la recente ordinanza messa in campo dall’amministrazione comunale.

Denunciato un extracomunitario

Sempre nel corso della operazioni, intorno alle 22:30, un cittadino extracomunitario in evidente stato di ebbrezza alcolica, è stato sanzionato con Daspo urbano e allontanamento per manifesta ubriachezza. L’uomo, presente in uno dei bar oggetto di controlli, nonostante l’ubriachezza, aveva intenzione di salire a bordo della propria vettura, tra l’altro piena di bottiglie di alcolici vuote, per tornare a casa. Gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale lo hanno bloccato. L’uomo ha rifiutato di fornire le proprie generalità opponendo resistenza. Inoltre la Municipale ha provveduto a chiamare un carro attrezzi per la rimozione del mezzo. A quel punto l’uomo ha dato in escandescenza cercando più volte di impedire la rimozione della propria vettura.

Quando l’extracomunitario si è scagliato contro gli agenti intervenuti, il vicecomandante Domenico Di Vita che ha ingaggiato una colluttazione con l’extracomunitario fino a bloccarlo e ammanettarlo. L’uomo è stato denunciato per resistenza, minaccia e rifiuto di fornire generalità. Proseguono anche nei prossimi giorni le attività volte alla repressione dei fenomeni criminosi.