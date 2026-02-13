Battipaglia: sopralluogo in Località Castelluccio per la bonifica dell’area di stoccaggio, gara in arrivo

Si è tenuto quest’oggi, alla presenza dell’Assessore con delega all’Ambiente Pietro Cerullo, unitamente ai progettisti incaricati dalla Regione Campania, un importante sopralluogo in Località Castelluccio a Battipaglia, per verificare lo stato attuale dell’area di stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani, in vista dell’imminente attività di bonifica.

L’intervento

L’intervento, finanziato dalla Regione Campania per un importo complessivo di 17 milioni di euro, prevede l’intera riqualificazione per la messa in sicurezza dell’area interessata mediante lo svuotamento, il trasporto ed il conferimento dei rifiuti presso gli impianti autorizzati. Approvato recentemente il progetto definitivo, i progettisti incaricati dalla Regione Campania stanno ora procedendo con l’elaborazione del progetto esecutivo che sarà posto a base di gara; una fase prodromica, necessaria, per individuare l’impresa che si occuperà delle operazioni di bonifica.

“Dopo il necessario iter procedurale, siamo ormai alle battute finali in vista dell’attività di bonifica del sito di stoccaggio in Località Castelluccio – sottolinea l’assessore Cerullo.- “il sopralluogo di quest’oggi era particolarmente importante in quanto ha consentito ai progettisti incaricati di poter verificare, direttamente in loco, gli ultimi aspetti necessari per la predisposizione del progetto esecutivo. – prosegue – dopodiché, mancherà soltanto la messa a bando della gara. A tal riguardo, mi preme sottolineare l’ottimo lavoro iniziato dal già assessore Vincenzo Chiera, a cui sono poc’anzi subentrato. Se siamo vicini a raggiungere questo importante traguardo, il merito è gran parte suo”.