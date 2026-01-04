Battipaglia, sicurezza urbana: arrivano i taser per la Polizia Locale

Battipaglia compie un passo importante sul fronte della sicurezza urbana. Il Corpo della Polizia Locale sarà presto dotato del taser, l’arma elettrica a impulsi destinata a rafforzare le capacità operative degli agenti nei contesti più critici.

Il provvedimento

Il provvedimento è stato adottato dal comandante della Polizia Locale, Giuseppe Forte, che ha avviato l’iter amministrativo per la sperimentazione dei dispositivi, nel pieno rispetto delle normative nazionali vigenti. La fase sperimentale avrà una durata di sei mesi e prevede l’impiego del taser da parte di due operatori per ogni turno di servizio, esclusivamente tra gli agenti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il taser non sarà assegnato come arma individuale, ma resterà in dotazione al comando. L’utilizzo sarà consentito solo a personale appositamente formato, secondo quanto stabilito da un apposito regolamento comunale che disciplinerà modalità d’uso, addestramento e limiti operativi.

Gli usi

L’arma elettrica potrà essere impiegata solo in presenza di una grave e concreta minaccia, nei casi che legittimano l’uso delle armi, e spesso in abbinamento alle bodycam, a garanzia della trasparenza degli interventi e della tutela sia degli operatori sia dei cittadini.

Per l’acquisto dei dispositivi è stato previsto un impegno di spesa pari a 12.519,64 euro, già inserito negli atti amministrativi preliminari. L’obiettivo dell’amministrazione della sindaca Cecilia Francese, è quello di dotare la Polizia Locale di strumenti moderni e meno letali, capaci di migliorare la gestione delle situazioni di rischio e di prevenire l’escalation della violenza.

Con l’introduzione del taser, Battipaglia si allinea a numerosi altri comuni italiani che hanno scelto di investire in tecnologie di sicurezza avanzate, puntando su formazione, controllo e prevenzione come pilastri fondamentali della tutela dell’ordine pubblico.