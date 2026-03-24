Battipaglia, scatta l’operazione sicurezza: rimosso ordigno bellico in zona Aversana

Un nuovo frammento di storia bellica riemerge dal sottosuolo di Battipaglia, rendendo necessario un intervento d’urgenza per la messa in sicurezza del territorio. Nella giornata di domani, con inizio delle operazioni fissato per le ore 14:00, il personale specializzato dell’Esercito Italiano interverrà in zona Aversana per la rimozione di un residuato bellico rinvenuto recentemente.

L’area, oggetto di un monitoraggio costante, sarà presidiata per consentire agli artificieri del Genio Guastatori di operare con la massima precisione. L’intervento si è reso indispensabile per neutralizzare ogni potenziale rischio per la pubblica incolumità, ripristinando la piena fruibilità della zona interessata dal ritrovamento.

Il protocollo degli artificieri e il brillamento in cava

Le procedure tecniche prevedono una prima fase di messa in sicurezza sul posto, seguita dal delicato recupero dell’ordigno. Una volta stabilizzato, il residuato bellico sarà trasferito sotto scorta presso la cava Inca. È qui che avverrà la fase finale dell’operazione: il brillamento in condizioni controllate, eseguito seguendo i rigorosi protocolli militari atti a contenere l’impatto della deflagrazione.

Queste attività di bonifica rientrano in un piano più ampio di monitoraggio del territorio, dove non è raro il rinvenimento di ordigni risalenti ai conflitti del passato, portati alla luce da lavori di scavo o controlli periodici.

Coordinamento e raccomandazioni alla cittadinanza

L’intera operazione sarà coordinata dalle autorità competenti, le quali si avvarranno del supporto logistico e operativo delle forze dell’ordine e di tecnici specializzati. La sinergia tra i diversi corpi dello Stato è volta a garantire che ogni passaggio avvenga senza criticità per la popolazione residente.

In vista dell’intervento, le autorità hanno diffuso un appello alla massima collaborazione: “Si raccomanda ai cittadini di attenersi alle eventuali indicazioni fornite dalle autorità durante le operazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle attività in totale sicurezza”. Il rispetto delle perimetrazioni e delle indicazioni fornite sul campo sarà fondamentale per la rapidità e l’efficacia della bonifica.