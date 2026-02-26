Battipaglia: proseguono i lavori per il Centro “Ciro”: nasce lo spazio dedicato al riutilizzo dei beni

Nel rispetto delle tempistiche previste, proseguono i lavori per la realizzazione del Centro Integrato per il Riutilizzo Ottimale dei beni (c.d. “Ciro”) presso l’Isola Ecologica del comune di Battipaglia. A tal riguardo, dopo attento sopralluogo, risulta completata l’installazione del #capannone, di tipo KOPRON, dove saranno allocati i materiali destinati ad essere riutilizzabili.

Ma di cosa si tratta?

Più semplicemente, attraverso l’acronimo “Ciro”, si fa riferimento ad una vera e propria struttura destinata al riutilizzo di beni usati. In buona sostanza, chiunque cittadino vorrà liberarsi di computer, penna attrezzi, elettrodomestici, finanche abiti usati, giusto per fare un esempio, potrà liberalmente farlo portandoli all’interno di questa struttura. Tali beni non saranno dismessi, viceversa, resteranno a disposizione di altri utenti che potranno visionarli, ripararli mediante gli utensili presenti in loco, e prelevarli gratuitamente per soddisfare proprie esigenze personali.

Duplice la funzione: da un lato ridurre i costi per lo smaltimento e dall’altro favorire un riutilizzo delle risorse in favore della collettività. Sul punto, si precisa che il progetto “Ciro” è in fase di ultimazione e si attende soltanto l’installazione degli #arredi, dopodiché si potrà iniziare con i relativi conferimenti. Il Centro Integrato per il Riutilizzo Ottimale dei beni rientra nell’ambito dell’ intervento denominato “Strutture “intelligenti” , reso possibile mediante un finanziamento per un 1.000.000,00 , da fondi Pnrr, intercettati da questa amministrazione.