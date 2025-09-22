Battipaglia, Polizia Locale: denunciato commerciante di e-bike modificate

Sequestrati 4 velocipedi e fermate due auto con targa ucraina

A cura di Silvana Scocozza
Polizia Locale

Un commerciante denunciato, due auto con targa straniera fermate, e 4 e-bike modificate sequestrate. È questo il bilancio di una operazione mirata messa a segno dalla Polizia Locale di Battipaglia, guidata dal colonnello Giuseppe Forte.

I fatti

Gli uomini della sezione Polizia Stradale, guidati sul campo dal vicecomandante sottotenente Domenico Di Vita, hanno organizzato un posto di blocco, con l’ausilio di due pattuglie, in via Spineta, nei pressi del centro per migranti Ro.do.pa..

Fermati 4 migranti a bordo di e-bike modificate con velocità dai 50 ai 100 km/h che sono state, ovviamente, sequestrate.

Nell’ambito dell’operazione sono stati controllati anche due auto con targa ucraina. I veicoli sono risultati non iscritti al registro dei veicoli esteri (Re.Ve.) a seguito di noleggio. Per i conducenti è scattata la multa di 712 euro.

La Polizia Locale

Inoltre, gli uomini della Polizia Locale, attraverso una articolata attività di Polizia Giudiziaria, sono giunti all’identificazione del venditore di veicoli atipici che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di Frode nell’esercizio del Commercio.

Con questa azione si colpisce il centro del commercio abusivo di velocipedi modificati che scorrazzano a forte velocità e senza rispettare le prescrizioni alla circolazione stradale anche nel centro cittadino.

Le operazioni di controllo del territorio proseguono anche nei prossimi giorni.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Nonne e nipote al pc

“Il digitale non ha età”: a Monte San Giacomo un Internet Point per over 65, ecco come funziona

Il punto d’accesso è ospitato presso la sede della Protezione Civile, in…

Federica Pistone
Federica Pistone

San Giovanni a Piro ricorda i suoi 24 internati militari: «Tramandiamo la memoria»

Il sindaco Ferdinando Palazzo: "Ricordiamo la dignità dei nostri compaesani di San…

Maria Emilia Cobucci
Maria Emilia Cobucci
PalaSele Eboli

Furto al PalaSele di Eboli: colpita associazione di ginnastica artistica

Un'associazione sportiva dilettantistica di ginnastica artistica è stata vittima di un furto…

Silvana Scocozza
Silvana Scocozza

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.