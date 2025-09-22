Battipaglia, Polizia Locale: denunciato commerciante di e-bike modificate

Un commerciante denunciato, due auto con targa straniera fermate, e 4 e-bike modificate sequestrate. È questo il bilancio di una operazione mirata messa a segno dalla Polizia Locale di Battipaglia, guidata dal colonnello Giuseppe Forte.

I fatti

Gli uomini della sezione Polizia Stradale, guidati sul campo dal vicecomandante sottotenente Domenico Di Vita, hanno organizzato un posto di blocco, con l’ausilio di due pattuglie, in via Spineta, nei pressi del centro per migranti Ro.do.pa..

Fermati 4 migranti a bordo di e-bike modificate con velocità dai 50 ai 100 km/h che sono state, ovviamente, sequestrate.

Nell’ambito dell’operazione sono stati controllati anche due auto con targa ucraina. I veicoli sono risultati non iscritti al registro dei veicoli esteri (Re.Ve.) a seguito di noleggio. Per i conducenti è scattata la multa di 712 euro.

La Polizia Locale

Inoltre, gli uomini della Polizia Locale, attraverso una articolata attività di Polizia Giudiziaria, sono giunti all’identificazione del venditore di veicoli atipici che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di Frode nell’esercizio del Commercio.

Con questa azione si colpisce il centro del commercio abusivo di velocipedi modificati che scorrazzano a forte velocità e senza rispettare le prescrizioni alla circolazione stradale anche nel centro cittadino.

Le operazioni di controllo del territorio proseguono anche nei prossimi giorni.