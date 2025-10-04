Battipaglia, operazione ad alto impatto della Polizia: oltre 100 persone controllate

La Polizia di Stato intensifica la lotta all’illegalità, ecco l'operazione

Polizia

La Polizia di Stato di Salerno nella giornata del 3 ottobre 2025 ha effettuato una vasta operazione ad alto impatto, con attività coordinate e straordinarie di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e di controllo del territorio, nell’area provinciale del Comune di Battipaglia.

L’operazione

Lo specifico servizio, che si è svolto con l’impiego di equipaggi del Commissariato di P.S. di Battipaglia e del Reparto Prevenzione Crimine, pianificato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato finalizzato al contrasto della criminalità diffusa, del fenomeno dell’immigrazione clandestina e dei fenomeni di illegalità diffusi sul territorio.

I provvedimenti

Al termine delle attività sono stati conseguiti i seguenti risultati:- n. 111 persone controllate di cui n. 17 con precedenti di polizia;- n. 55 veicoli controllati;- n. 17 soggetti extracomunitari controllati in banca dati;- n. 2 attività commerciali controllate. L’azione di prevenzione e di contrasto ai fenomeni delittuosi della Polizia di Stato sul territorio della provincia di Salerno sarà mantenuta costante al fine di garantire la tranquillità dei cittadini ed un efficace presidio sul territorio.

