Battipaglia: novità nelle rateizzazioni dei debiti comunali

Il 3 giugno scorso, il Consiglio Comunale di Battipaglia ha approvato una importante modifica al regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie. Questa revisione introduce novità per i cittadini con debiti nei confronti dell’ente, puntando a rendere il processo di regolarizzazione più accessibile e meno oneroso.

La decisione, come spiegato dal sindaco Cecilia Francese, mira a fornire un supporto concreto a chi si trova in difficoltà finanziarie.

Addio alla garanzia fideiussoria per debiti elevati

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’abolizione dell’obbligo di prestare una garanzia, come una polizza fideiussoria, per ottenere la rateizzazione di debiti superiori a 50.000 euro.

In precedenza, tale garanzia era un requisito indispensabile, rendendo il processo più complesso e costoso. Ora, i cittadini non dovranno più sostenere queste spese aggiuntive per accedere a un piano di rateizzazione.

Nuove regole per diverse fasce di debito

Il nuovo regolamento introduce distinzioni chiare in base all’entità del debito. Per importi fino a 120.000,00 euro, sarà possibile richiedere la rateizzazione presentando una semplice dichiarazione al Comune in cui il cittadino attesti di trovarsi in uno stato di difficoltà finanziaria. Per debiti superiori a 120.000,00 euro, il richiedente dovrà “dimostrare” tale condizione di difficoltà. In entrambi i casi, è possibile richiedere un massimo di 72 rate.

Procedura semplificata e riduzione dei costi

L’obiettivo primario di questa modifica è garantire una procedura “più snella e semplice per regolarizzare la propria esposizione debitoria”, come sottolineato dal sindaco Cecilia Francese.

La rimozione dell’obbligo di stipula della polizza di garanzia permetterà ai richiedenti di “ridurre sensibilmente i costi a suo carico”, alleggerendo l’onere finanziario per i cittadini che cercano di mettersi in regola con il Comune di Battipaglia.