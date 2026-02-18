Battipaglia: i balneatori incontrano il neo assessore Alfonso Accettullo

Si è tenuto, questa mattina, un incontro nella sala conferenze “Domenico Vicinanza” di Battipaglia tra i balneatori e gestori di camping della fascia litoranea con il neo assessore Alfonso Accettullo e il dirigente del settore tecnico Carmine Salerno. Un faccia a faccia che segue gli incontri, già avviati sulla stesura del PAD (Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo).

Focus dell’incontro

La questione affrontata è quella del rinnovo delle concessioni a cui gli imprenditori balneari e gestori di camping devono adeguarsi. Presenti, oltre al dirigente del settore tecnico, anche l’architetto Anna Iorio, la sindaca Cecilia Francese e il consigliere comunale di maggioranza Giuseppe Lenza.

«Abbiamo incontrato i balneatori – dice l’assessore Alfonso Accettullo -, per definire i prossimi passi verso la risoluzione delle problematiche che attengono proprio il riordino delle concessioni in zona litoranea. Noi non siamo una controparte in questa vicenda ma siamo disponibili per trovare, insieme, una soluzione che possa salvaguardare il lavoro degli imprenditori e lo sviluppo della fascia litoranea.

Abbiamo definito l’avvio di una proposta da parte degli imprenditori turistici che devono trovare al loro interno un accordo da sottoporci e che possa essere accompagnato dall’amministrazione comunale. Saremo ben felici di offrire tutto il supporto possibile per risolvere la questione».