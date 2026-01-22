Battipaglia, furto e prelievo dal libretto di un bimbo: la denuncia sui social

Un grave episodio di criminalità è stato segnalato sulla pagina Facebook “Sei di Battipaglia se”. Un cittadino ha denunciato che ignoti hanno sfondato un’auto per rubare una borsa e, successivamente, avrebbero effettuato “un prelievo utilizzando il libretto intestato a un bambino di appena due anni”.

I fatti e l’allarme dei cittadini

Il fatto sarebbe avvenuto ieri in una traversa della: “zona Belvedere, nei pressi dell’asilo”. Nel messaggio, si lancia un appello a:”chiunque abbia visto qualcosa o conosca i responsabili, invitando a contattarla in privato”. Cresce l’allarme sicurezza: “Oggi hanno danneggiato un’auto, domani potrebbero scippare un’anziana o fare di peggio”, scrive, chiedendo ai cittadini di Belvedere e Battipaglia di diffondere la segnalazione.