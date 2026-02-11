Battipaglia, deteneva sostanze stupefacenti: arrestato pusher

In data 10 febbraio, personale del Commissariato di P.S. distaccato di Battipaglia, ha proceduto all’arresto di S.G. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I fatti

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, a seguito di mirato servizio svolto in prevenzione e repressione della detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, l’indagato tentava di sottrarsi al controllo, opponendo resistenza e cercando di allontanarsi, venendo, a seguito della perquisizione, individuato in possesso di circa 60 grammi di cocaina e crack, circa 8 grammi tra hashish e marijuana nonché materiale per il taglio e il confezionamento.