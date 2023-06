Battipaglia cerimonia ufficiale in ricordo delle 117 vittime dei bombardamenti del 1943

Oggi la città di Battipaglia si è fermata per un ricordo del 21 giugno 1943, una data tragica che non si può dimenticare. Ottanta anni fa gli stormi di bombardieri, che solitamente transitavano solo sui cieli della città, per la prima volta aprirono i propri portelloni lasciando cadere su case e persone il loro carico di morte.

117 le vittime dei bombardamenti

Le vittime dei bombardamenti furono 117 e nel 2006 il Presidente Ciampi conferì la Medaglia d’argento al Valore Civile a Battipaglia, per onorare così la memoria dei caduti e il dramma dell’intera città. All’evento, oltre alla Sindaca Cecilia Francese, hanno partecipato anche il Sindaco di Olevano Sul Tusciano Michele Ciliberti e il Sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe.

Il commento

“Una riflessione sul dovere della memoria e sull’esercizio della Pace, da coltivare con maggiore intensità proprio con i nemici di un tempo. I fatti della nostra attualità ci dicono ancora che l’impensabile può diventare realtà come oggi in Ucraina. La vicinanza tra la sofferenza di un tempo con quella dei civili di oggi, nelle cantine sotto le bombe ha ispirato le letture di questo evento, tratte dagli appunti web dello scrittore Ilya Kaminsky”, fanno sapere da palazzo di città.

Le letture sono state affidate e tre studenti degli istituti superiori di Battipaglia, Besta-Gloriosi, Ferrari e Medi che, come altri istituti scolastici, collaborano alle iniziative di Avalanche Day. Giorgia Cappetta, Maria Spampinato e Tarcisio Menduto hanno rappresentato l’ideale coinvolgimento di tutti i loro compagni di scuola. Le note del silenzio sono state affidate alla tromba di Emiliano Martino.