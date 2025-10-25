Battipaglia celebra i 100 anni di nonna Elvira

A porgere gli omaggi a Elvira Panico anche il sindaco, Cecilia Francese

Elvira Panico

Battipaglia celebra i 100 anni di Elvira Panico, residente nella frazione Borgo Aversana. Una grande festa nella giornata di ieri alla quale ha preso parte anche il sindaco Cecilia Francese.

Le parole del sindaco

“Oggi festeggiamo i tuoi 100 anni – ha detto il primo cittadino – Un traguardo straordinario, frutto di un lungo cammino vissuto con costante e amorevole dedizione per la famiglia”.

“In questo giorno speciale, come amministrazione, ti auguriamo di continuare a vivere nell’ amore accanto ai tuoi affetti più cari, affinché i tuoi desideri si avverino sempre”, ha concluso Francese.

