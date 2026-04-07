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Battipaglia, Balnaea sport&wellness: il nuoto in età scolastica e prescolastica

A parlarne ai microfoni di InfoCilento, è l'esperto: Gabriele Notabella, istruttore di nuoto presso il centro sportivo Balnaea di Battipaglia

Antonio Elia

Il nuoto è una delle attività motorie più complete per i bambini. A parlarne ai microfoni di InfoCilento, è l’esperto: Gabriele Notabella, istruttore di nuoto presso il centro sportivo Balnaea di Battipaglia.

Gli obiettivi

In età prescolastica l’obiettivo principale è sviluppare l’acquaticità: prendere confidenza con l’acqua, imparare a galleggiare, immergere il viso e muoversi con sicurezza attraverso il gioco”. In età scolastica si introducono gradualmente le basi tecniche degli stili di nuoto, migliorando coordinazione, resistenza e autonomia in acqua.

Oltre ai benefici fisici, il nuoto favorisce lo sviluppo della fiducia in sé, della socializzazione e del rispetto delle regole. Per questo rappresenta un’importante esperienza educativa e di crescita per ogni bambino”, conclude.

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